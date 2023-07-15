أعلنت مديرية التربية بمحافظة الشرقية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية الدور الثاني، إذ من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 22 من يوليو، على أن تستمر حتى يوم الأبعاء 26 يوليو 2023.

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية الدور الثاني

وحسب الجدول، جاءت مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني على النحو التالي.

السبت 22 يوليو

امتحان اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11:30 صباحًا.

وامتحان التربية الدينية من 12 حتى 1:30 ظهرًا.

الأحد 23 يوليو

امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 صباحًا

امتحان التربية الفنية من 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

الاثنين 24 يوليو

امتحان اللغة الأجنبية من 9 حتى 11 صباحًا.

الثلاثاء 25 يوليو

امتحان الهندسة من 9 حتى 11 صباحًا.

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 حتى 12:30 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو

امتحان العلوم من 9 حتى 11 صباحًا

امتحان الدراسات الاجتماعية من 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

إخطار الطلاب بموعد الامتحان في كشوف معلنه

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية برئاسة محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب على إدارة المدرسة إخطار الطلاب بموعد الامتحان في كشوف معلنة ويتم توقيع ولي الأمر بالعلم بكشوف معتمدة على أن يكون الإملاء في مادة اللغة العربية بقطعة مستقلة تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة «درجتان» ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2022.

كما يعفى طلاب المنازل في جميع المراحل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2002.

وبالنسبة للمدارس الرياضية يتم عمل الامتحان على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية ويتم التصحيح وإرسال الكشوف طبقا لأرقام الجلوس إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.