أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف الدور الثاني رسمي عربي ولغات وخاص، والتي مقرر لها أن تنطلق السبت 29 مايو وتنتهي الأربعاء 2 أغسطس، وسط توجيه بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والمراقبين، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف الدور الثاني

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف الدور الثاني رسمي عربي ولغات وخاص كالتالي:

السبت 29 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 29 يوليو 2023: التربية الرياضية «خاص بالمدارس الرياضية».

الأحد 30 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 30 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 31 يوليو 2023: الهندسة، والتربية الدينية.

الثلاثاء 1 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 2 أغسطس 2023: الجبر.

الأربعاء 2 اغسطس 2023: التربية الفنية.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.