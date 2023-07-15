كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن قيام مديرية التربية والتعليم بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية الدور الثاني، والتي تبدأ يوم السبت المقبل 22 يوليو ويستمر لمدة أسبوع مع قيام المديرية بتجهيز اللجان.

وأكد «شعبان» في بيان، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات محافظة الدقهلية بمتابعة العملية الامتحانية في محافظة الدقهلية للشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية الدور الثاني

وأوضح أنه جري اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية الدور الثاني، والذي جاء كالآتي:

- السبت 22 يوليو: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف

- الأحد 23 يوليو مادة الجبر والاحصاء، ومادة التربية الدينية

- الاثنين 24 يوليو مادة العلوم ومادة الحاسب الآلي

- الثلاثاء 25 يوليو مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 26 يوليو مادة الدراسات الإجتماعية.

- يوم الخميس 27 يوليو مادة الهندسة.

إجراءات قانونية حالة حيازة هاتف في امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على عدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الإخلال بنظام الامتحانات.