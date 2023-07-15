أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية جدول امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية، وموعد الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب مواعيد امتحانات الدور الثاني على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية في نهاية شهر يوليو المقبل، وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية الدور الثاني

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات، لـ«الوطن»، إنه جرى إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية الدور الثاني وتبدأ في 29 يوليو المقبل ولمدة أسبوع، ويتزامن معها امتحانات الطلبة الذين لم يحضروا امتحانات الدور الأول بعذر مقبول بنفس ترتيب أيام الامتحانات ولكن بعد انتهاء موعد امتحانات الدور الثاني بنصف ساعة وهو امتحان تكميلي، ويجرى التنسيق مع جميع اللجان في الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية الدور الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أنة جرى وضع جدول امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية على النحو التالي:

- السبت 2023/7/29 لغة عربية مدتها ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية دينية ساعة ونصف وتبدأ 12 ظهراً.

- الأحد 2023/7/30 اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من 9 وحتى 11 صباحاً.

- الاثنين 2023/8/1 علوم لمدة ساعتان تبدأ 9 صباحاً.

- الثلاثاء 2023/8/2 مادة الجبر ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية فنية ساعتان وتبدأ 11,30.

- الأربعاء 2023/8/3 هندسة لمدة ساعتين تبدأ 9 صباحاً وحاسب آلي ساعة ونصف تبدأ 11,30.

- الخميس 2023/8/4 مادة الدراسات الاجتماعية ومدتها ساعتين وتبدأ 9 صباحاً ومدتها ساعتان، والتربية الرياضية ساعة واحدة تبدأ 11,30 صباحاً.