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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تعتقل شابا قرب المسجد الأقصى

كتب:

أحمد شوقي
08:35 م | السبت 15 يوليو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابًا قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تقتحم شارع المساكن

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا- لم تعرف هويته بعد- قرب باب الحديد، بالتزامن مع اقتحامها بشكل استفزازي لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في محافظة نابلس بالضفة الغربية، وأظهرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.

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