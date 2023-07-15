تعرف على عقوبة الاستعراض بالسيارات على الطرق السريعة.. قانوني يوضح

وضع قانون المرور الحالي عقوبات، على المخالفين لقواعد المرور والانضباط على الطرق، حفاظًا على الأرواح، ولمنع وقوع حوادث، بسبب الاستهتار من قبل قائدي السيارات، وفي هذا الإطار وضع القانون عقوبة رادعة للاستعراض بالسيارات على الطرق.

عقوبة الاستعراض بالسيارات على الطرق

المحامي حازم محمد، يشرح تفاصيل عقوبة الاستعراض بالسيارات على الطرق، كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال لـ«الوطن»، إن هذه الحركات الاستعراضية أصبحت هي السبب الرئيسي في وفاة أشخاص كثيرة على الطرق، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على أن تبذل قصارى جهدها نحو تنظيم حركة المرور ومنع تعريض المواطنين للخطر.

الحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه عقوبة الاستعراض بالسيارة

وأضاف «حازم»، أن المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

واستكمل الخبير القانوني، بأن قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 توعد المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، وذلك لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.