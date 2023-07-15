«التعليم العالي»: موقع تنسيق الجامعات 2023 يعمل 24 ساعة خلال اختبارات القدرات

أكد الدكتور السيد عطا، المشرف علي التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار تنسيق خطة الوزراة ومتابعة أعمال ملف تنسيق الجامعات 2023، فإن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الـ24 ساعة خلال مرحلة التسجيل لاختبارات القدرات 2023 .

مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2023

وأضاف المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن» أن موقع تنسيق الجامعات 2023، يعمل وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أعمال توقعات تنسيق الجامعات 2023..بلا مشاكل

ولفت عطا إلى أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة ملف تنسيق الجامعات 2023 لم ترصد أي مشكلات حتى الآن بشأن التسجيل لاختبارات القدرات منذ فتح باب التقدم لها، موضحا أن الموقع والعمل يسير بصورة متسارعة دون رصد أي مشكلات.

وفي السياق ذاته،. أكد الدكتور وليد عبدالرازق، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، انتهاء كافة الاستعدادات لاختبارات القدرات 2023 بمختلف القطاعات لاستقبال الطلاب الذين سجلوا رغبات أداء الامتحانات بالكلية وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن إجراءات أعمال تنسيق الجامعات 2023.

جدير بالذكر أن الجامعات الحكومية تواصل غدا الأحد استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في أداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات.