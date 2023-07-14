تنسيق الكليات 2023.. اعرف خريطة الجامعات الأهلية في جميع المحافظات

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 يهتم الطلاب بمعرفة مؤشرات تنسيق الكليات، فضلًا عن رغبتهم في معرفة الجامعات الأهلية في مصر والكليات المتاحة بها وأسعارها، والتي بلغ عددها 19 جامعة منتشرة في جميع المحافظات، وتضم العديد من الكليات المميزة، والتي بدأت الدراسة في عدد كبير منها خلال العام الجامعي الماضي بالفعل.

وتستعرض «الوطن» خريطة الجامعات الأهلية في مصر والكليات التي تضمها في جميع المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة 2023.

هل الجامعات الأهلية معتمدة؟

والجامعات الأهلية هي جامعات شبه حكومية معتمدة، ويُشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، وتتميز عن الحكومية بانخفاض التنسيق، وعدد الطلاب، وإتبّاع المناهج المتطورة، وهي جامعات غير هادفة للربح تُعيد ضخ الأموال في ميزانية الهيئة التعليمية من جديد.

ما هي أسماء الجامعات الأهلية في مصر؟

وضمت قائمة الجامعات الأهلية في مصر الآتي:

الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر: تضم 3 كليات وهي الهندسة، وتكنولوجيا الإدارة، ونظم المعلومات واللغات التطبيقية.

جامعة النيل: وتضم 4 كليات وهي الهندسة، والعلوم التطبيقية، وهندسة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا حيوية.

جامعة الملك سلمان الدولية: وتضم 13 مجالًا وهم الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وعمارة، وعلوم هندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية، والهندسة، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات والترجمة، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، والعلوم، والزراعات الصحراوية.

جامعة العلمين الدولية: وتضم 8 مجالات وهم الصيدلة، والأعمال، والفنون والتصميم، والهندسة، والدراسات القانونية، وعلم وهندسة الحاسبات، وطب الأسنان، وعلوم الصحة العامة.

جامعة الجلالة: وتضم 12 مجالًا وهم الطب والجراحة، وطب الأسنان، والصيدلة، وعلاج طبيعي، وعلوم هندسة الحاسب، والتمريض، والهندسة، والإنتاج الإعلامي، والعلوم الصحية، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، والعلوم الأساسية المتقدمة.

جامعة المنصورة الجديدة: وتضم 8 مجالات وهم الطب، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمعاملات القانونية، وعلوم هندسة الحاسب، والأعمال، والعلوم.

جامعة مصر المعلوماتية: وتضم 4 كليات وهم علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.

جامعة المنصورة الأهلية: بدأت الدراسة بها في كليات الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة.

جامعة حلوان الأهلية: وتضم 8 كليات وهي طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الانسانية، والتجارة وإدارة الإعمال، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

جامعة بنها الأهلية: وتضم 7 كليات وهي الطب البشري، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الإعمال، ولم تبدأ الدراسة بعد في كليات تكنولوجيا العلوم الصحية، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان.

جامعة بني سويف الأهلية: وتضم 19 كلية بدأت الدراسة في 9 كليات منها وهي الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتجارة، والآداب.

جامعة جنوب الوادي الأهلية: وتضم 12 كلية بدأت الدراسة في 3 كليات، وهي العلاج الطبيعي، وحاسبات وذكاء اصطناعي، والطب والجراحة.

جامعة الزقازيق الأهلية: وتضم 8 كليات بدأت الدراسة في ٤ كليات منها وهي الطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات.

جامعة المنيا الأهلية: وتضم 7 كليات بدأت الدراسة في كلية الصيدلة فقط، بينما تضم كليات لم تبدأ الدراسة بها بعد وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

جامعة المنوفية الأهلية: وتضم 15 كلية بدأت الدراسة في كليات الهندسة، وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية: وتضم 8 كليات بدأت الدراسة فيها وهي الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال، والآداب، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات.

جامعة الإسكندرية الأهلية: وتضم 14 كلية وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب والبيانات، والعلوم، والإعلام والاتصال، والعلوم الاجتماعية والانسانية، والاقتصاد والعلوم الإدارية، والفنون والتصميم، والدراسات القانونية، والسياحة وإدارة الضيافة، والعلوم الزراعية، والتمريض.

جامعة أسيوط الأهلية: وتضم 8 كليات وهي الهندسة، والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإدارية والمالية، والألسن واللغات التطبيقية، والطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والعلوم والتكنولوجيا.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: وتضم 8 كليات بدأت الدراسة في 7 منها وهي الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والتجارة الدولية واللغات، وتكنولوجيا العلوم الصحية.