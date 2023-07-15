تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط.. إليك التفاصيل

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط، يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 الراغبين للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والذي وصل الحد الأدنى للقبول هذا العام 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 245 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك بناء على اللجنة المشكلة برئاسة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

الحاصلون على الشهادة الإعدادية

وبحسب تصريحات المحافظ فأنه تم الوصول لمجموع 245 درجة كحد أدنى للقبول كون ارتفاع مجاميع الصف الثالث الإعدادي لهذا العام بعد اعتماد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022/ 2023 «الدور الأول» بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% إذ بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالبا نجح منهم 59096 طالبا وعدد الطلاب الذي يحق لهم دخول الدور الثاني 17523 طالبا ليبلغ عدد الطلاب الناجحين والمتوقع نجاحهم إلى 64296 طالبا.