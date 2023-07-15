خال كريم فؤاد: نجهز لحفل حناء اللاعب من أسبوع في الغربية

احتفل كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، بحنته، اليوم السبت، بمسقط رأسه في قرية الشين التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، بحضور زميله في الفريق أكرم توفيق، الذي حرص على التواجد بجانبه منذ الصباح وقام بالتقاط الصور التذكارية مع الحضور.

التجهيزات من أسبوع

قال الدكتور عبد الفتاح عبده، مدير الإدارة التعليمية ببسيون، خال اللاعب كريم فؤاد، لـ«الوطن»، إنه جرى التجهيز لإقامة حفل الحناء، منذ أسبوع، بتوجيه الدعوات، إلى المدعويين، مشيراً إلى أن كريم لا يتوانى عن فعل الخير، ودائما ما يحمل مصحفاً في يده، ويحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وحرص على الاحتفال بحفل زفافه وسط أهل قريته.

كريم فؤاد من أسرة رياضية

وأضاف أن كريم من أسرة رياضية، حيث كان 5 من أجداده يمارسون كرة القدم في فترة الستينيات في مركز شباب القرية، و3 من أشقاء اللاعب لاعبين كرة قدم في أندية جدة السعودية، والاتصالات المصري، ولاعب في نادي غزل المحلة، وحاليا وكيل لاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب كريم فؤاد تماثل للشفاء من إصابته التي لحقت به مؤخرا، في رباط صليبي، وأنه يشارك في تدريبات الفريق، وأنه بدنياً جاهزا للمشاركة مع الفريق.