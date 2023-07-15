زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة لأعضاء غرفة العمليات

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رفع قيمة المكافأة المالية لأعضاء غرفة العمليات المحلية والتي عقدت أثناء سير امتحانات الثانوية العامة إلى 3500 جنيه للدور الأول و3500 للدور الثاني من ميزانية المديرية والإدارات التعليمية دون تحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم أي أعباء مالية.

غرف العمليات المحلية تم تشكيلها من مديري المديريات وأعضاء اللجنة الثلاثية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أن غرف العمليات المحلية تم تشكيلها من مديري المديريات التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية بالمديريات ومشرف عام الاستراحات ومسؤول الأمن بالمديرية والإدارة ومسؤول التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية.