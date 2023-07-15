عماد الدين حسين: قمة الناتو الأخيرة تحذير لروسيا

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن دولة ليتوانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي حتى عام 1990، لكن المفارقة في الأمر أنها أول دولة استقلت عن الاتحاد السوفيتي حتى قبل تفككه، وبها 2.8 مليون نسمة، وتمتد على مساحة 65 ألف كيلومتر مربع، وهي دولة صغيرة.

حسين: ليتوانيا نجحت في الانضمام لحلف الأطلسي 2004

وأضاف «حسين» خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية «TEN»، أنه بالرغم من صغر الدولة، لكنها نجحت في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عام 2004، لكنها ولأول مرة نجحت في استضافه كل قادة الناتو على أراضيها، «الدولة استضافت 31 دولة وقادة الدول الـ7 الكبار بالقرب من الحدود الروسية، وكانت رسالة لروسيا مفادها: نحن على حدودكم وسنمد أوكرانيا بكل ما تحتاجه».

الولايات المتحدة تعلن منح أوكرانيا صواريخ طويلة المدى

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت اليوم، عن نيتها منح أوكرانيا صواريخ أرض أرض طويلة المدى، كما أكد رئيس فرنسا منذ أسبوع مضى أن بلاده ستمد أوكرانيا كذلك بصواريخ عابرة للحدود، كما ستمد وزارة الدفاع الألمانية دبابات حديثة للجيش الأوكراني: «يحاربون بالكامل في روسيا دون إعلان أنهم يحاربونها».