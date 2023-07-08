 سماع صوت انفجارات في وسط أوكرنيا

دوت انفجارات في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونيان» الأوكرانية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مناطق:«دنيبروبتروفسك - كيروفوجراد - ميكولايف - تشيركاسي - بولتافا - خاركيف - سومي»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «خيرسون-زابوريجيا».

وفي الدوما الروسي، حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس، ليونيد سلوتسكي، «واشنطن» من أن بلاده سترد حتما على إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، مضيفا للصحفيين، إن أية شحنات من المعدات العسكرية الغربية، ستبقى هدفا مشروعا للقوات الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نائب روسي:أمريكا لا تقاتل بجنودها ولا على أراضيها

وأشار سلوتسكي، إلى أن «واشنطن» لا تقاتل بجنودها ولا على أراضيها، واصفا حجة الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» بشأن نقل الذخائر العنقودية هي بقمة السخافة والقبح.

وفي وقت سابق، أعلنت «واشنطن» تقديم قذائف عنقودية من مخزونات الجيش الأمريكي لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 122 مليون دولار.

ترامب: أريد فقط وضع حد لوفيات الناس

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لا يقف إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية، مضيفا أمام تجمع لمؤيديه في «ولاية آيوا»، إن في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، فإنه سيتمكن من وقف النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه رئيسا جديدا للبلاد.

وأكد الرئيس الامريكي السابق، المرشح الرئاسي لاننتخابات 2024، أنه يريد فقط وضع حد لوفيات الناس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.