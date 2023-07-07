عماد الدين حسين: من راهنوا على فشل الحوار الوطني أصيبوا بصدمة كبيرة

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بداية انطلاق الحوار الوطني أكثر من مبشرة، حتى لمن كانوا متوجسين من هذه البداية أو متشككين، لافتا إلى أن هناك جهدا حقيقيا بُذل، وهناك نقاشات حقيقية في قضايا كان يُعتقد أنها حساسة للغاية، إلا أنها فتحت بكل حرية وأريحية، وجرى التوصل إلى توافقات مبدئية.

توافقات على أكثر من قضية

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي صرح أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في برج العرب بأن هناك توافقا في أكثر من قضية منها مكافحة التمييز والعنف الأسري.

الحوار الوطني قادر على تحقيق نتائج طيبة

وتابع: «عندما نستطيع الوصول لتوافق في بعض القضايا منذ الجلسة الأولى فهذا في غاية الأهمية، ويعني أن الحوار بين الفرقاء وأبناء الوطن الواحد قادر على أن يحقق نتائج طيبة، وهذا أصاب كثير من الذين راهنوا على فشل الحوار أو تعثره بصدمة حقيقية».

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استمرار الحوار الوطني بالوتيرة نفسها سينتج عنها توافقات نأمل لتحويلها لإجراءات.