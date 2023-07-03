عماد الدين حسين: بيان 3 يوليو أثلج صدور الملايين في جميع ميادين مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن يوم 3 يوليو كان الجميع في انتظار البيان، وتم إسقاط حكم الإخوان، وكل من في الميدان فرحوا وكأنها مباراة كرة لفريق يحصل على كأس العالم، لافتا إلى أن بيان 3 يوليو أثلج صدور الملايين في جميع ميادين مصر، وبدأت الاحتفالات في التحرير وسائر الميادين.

حسين: 3 يوليو ترجمة لمخرجات 30 يونيو

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، عبر قناة CBC، أن 30 يونيو هو الأصل، و3 يوليو ترجم المخرجات لثورة المصريين في 30 يونيو، موضحا أن جميع التيارات حضرت في بيان 3 يوليو ما عدا الإخوان، إذ حضرت الكنيسة والأزهر وجبهة الإنقاذ وحركة تمرد وحزب النور وقادة أفرع القوات المسحة والشرطة المصرية.

حسين: الإخوان تجاهلوا الثورة

وتابع: «ناس كتيرة لا تتذكر أن القوات المسلحة والشعب المصري عمل جهود كبيرة مع جماعة الإخوان لحضور الاجتماع، وسعد الكتاتني الذي كان رئيسا لمجلس الشعب الذي تم حله، رفض الحضور؛ الدولة والمجتمع المصري قالوا للإخوان تعالوا احضروا ونبدأ بداية جديدة ولكنهم حسبوا كل الأمور غلط وظنوا أنهم مالكين للأمر وأنكروا أن فيه أساسا ثورة».