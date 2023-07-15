محمود مسلم: لمست تعاطفا شعبيا قويا بين ليتوانيا وأوكرانيا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه خلال زيارته الأخيرة إلى ليتوانيا من أجل حضور قمة الناتو الأخيرة والتي حضرها 31 رئيس دولة وقياديا، لمس وجود تعاطف شعبي قوي ما بين مواطني ليتوانيا وأوكرانيا: «الأعلام الأوكرانية في كل البيوت، ومن أول يوم قبل القمة شوفنا الناس في الشوارع رافعين علم أوكرانيا».

مسلم: يحق لأوكرانيا انضمامها لحلف الناتو

وأضاف «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية «TEN»، أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى حلف الناتو منذ عام 2008، لكن بعض الإجراءات التي طلبها الأخير من الدولة منعت حدوث ذلك: «أوكرانيا حبت تستثمر الموقف وحقهم طبعا أنهم ينضموا للحلف».

قبول أوكرانيا بالحلف يعني خوض حرب مباشرة مع روسيا

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فجَّر مفاجأة قبل وصوله إلى ليتوانيا، بعدما أكد أن قبول أوكرانيا بالحلف يعني خوض حرب مباشرة مع روسيا: «دلوقتي الحرب بالوكالة، والغرب بيحارب روسيا بالوكالة من خلال المعدات، لكن لو انضمت لحلف الناتو فستكون حربا مباشرة بين روسيا وأعضاء الحلف».