محمود مسلم عن مسرحية «فلوسك إيه»: الفن مهم لزيادة وعي الأطفال

علق الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على تنظيم مبادرة «ابني أديبًا» إحدى مبادرات تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين لعرض مسرحية «فلوسك إيه» على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأثنى «مسلم» خلال لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز» على المسرحية ووصفها باللطيفة، معتبرًا أنه من الجيد أن يعتمد الأطفال على أنفسهم في كل تفاصيل العمل الفني، مستعينًا بكلمة مخرج العمل «فيهم ناس أكيد هيطلعوا فنانين وآخرين هيطلعوا متذوقين»، مشددًا على أهمية الوعي واستخدام الفن لزيادته، خاصة من هذا السن ومنح هؤلاء الأطفال ثقة وفرصة، معربًا عن أمله في أن تنتشر هذه المسرحية وأن يرى أعمال مماثلة لها تتميز بالإخلاص والإبداع.

يذكر أن المسرحية تأتي المسرحية في إطار دعم التنسيقية للنشء وتدور قصتها حول قضية التنمية المستدامة، وهي فكرة وتمثل مبادرة ابني أديبًا وتتضمن رسائل تربوية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030.