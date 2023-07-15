عماد الدين حسين: الدول الأوروبية تستنزف روسيا بشكل ممنهج

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن قادة حلف الأطلسي خلال ختام قمة الناتو الأخيرة أكدوا لأوكرانيا تقديمهم دعما منهجيا لمدة 10 سنوات، فيها سيحصل الرئيس الأوكراني على دعم عسكري واقتصادي وإعادة إعمار وكل ما ستطلبه أوكرانيا: «ده ليس لأجل أوكرانيا، لكنه استنزاف لروسيا بهدوء ممنهج».

حسين: روسيا أعربت عن مخاوفها عقب قمة الناتو الأخيرة

وأضاف «حسين» خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية «TEN»، أن قمة الناتو الأخيرة أوصلت نتيجة سريعة وحاسمة لروسيا؛ لكن الأمر حاليا هو كيف ومتي سترد روسيا؟ إذ أنه بعد إعلان توصيات القمة، خرج نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي بتصريح قال فيه: «ما يحدث حاليا يقرب الحرب العالمية الثالثة».

حسين: الناتو يحارب بالوكالة

وأوضح أنه في حال كان حلف الناتو قادرا على هزيمة روسيا لماذا لم ينجز تلك المهمة، لكن الناتو حاليا يحارب بالوكالة ويحقق الانتصارات والاستنزاف ويرى أن هذا انتصار كبير، بينما تقوم الولايات المتحدة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وهي الفائز الأكبر حتى الآن بتلك المواجهة المستعرة، والخاسر الأكبر هي أوكرانيا.