عماد الدين حسين: ثورة 30 يونيو أحدثت تأثيرا عميقا (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ومجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ ثورة 30 يونيو 2013 أحدثت تأثيرا عميقا ومهما ربما لا يدركه البعض حتى الآن.

تقدير خاطئ من بعض الأطراف الخارجية

وأضاف «حسين»، خلال لقاء عبر قناة dmc، في تغطية خاصة، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو 2013: «قبل ثورة 30 يونيو وما سمي بثورات الربيع العربي، كان هناك تقدير عند بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مفاده أنه كي نتخلص من الإرهاب والعناصر التكفيرية وداعش يجب أن يصل التيار الإسلامي للحكم في الدول العربية».

خطورة تنظيم الإخوان الإرهابي

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «البعض أثار هذا الأمر تحت مزاعم كثيرة، منها الانتقال من حالة الاستبداد إلى حالة الديموقراطية، وأرى أن معظم ثورات الربيع العربي نبيل ومحترم قامت بها شعوب محترمة، لكن التيار الإسلامي ركب هذه الثورات بمهارات شديدة مستغلا حالة الخصام بين القوى السياسية، وبالتالي، فقد جرى الترويج الخارجي لوصول التيار الإسلامي وفي مقدمته جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الغرب يريد تصورا مختلفا للمنطقة حتى يرتاح من الإرهابيين، كما أن البعض أراد تفتيت الدول العربية».