تفاصيل مأدبة حفل حناء كريم فؤاد بالغربية.. «4 عجول و10 خرفان»

كشف شيف مأدبة طعام حفل زفاف اللاعب كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، عن تفاصيل التجهيزات الخاصة بمأدبة الطعام، وعدد الطباخين المشاركين في تجهيزات سفرة طعام للحضور.

تجهيزات مأدبة الطعام

قال الشيف طارق حمده، مسؤول عن مأدبة الطعام في حفل حنة اللاعب كريم فؤاد، لـ «الوطن» إن التجهيزات إلى مأدبة الطعام جرت منذ أول أمس الخميس، وتم ذبح 4 من العجول وعدد 10 رؤوس من الضأن.

وأوضح أن عدد المشاركين في تجهيز مأدبة الطعام، أكثر من 50 طباخا، وجرى إعداد طعام يكفي 20 ألفا من المعازيم، وأنه لليوم الثاني يتم استقبال المعازيم وتناول الطعام الخاص بمأدبة حفل زفاف النجم كريم فؤاد، لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم.

التقاط الصور التذكارية

يذكر أن حفل حناء اللاعب كريم فؤاد، مقام اليوم داخل مسقط رأسه بقرية الشين، التابعة لمركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، بحضور أعداد كبيرة من أهالي القرية، والمدعوين، وحرص اللاعب على استقبال المهنئين، والتقاط الصور التذكارية معه، علي أنغام أغنية سطلانه، والثالثة شمال.