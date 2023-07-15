«بيزنس إنسايدر أفريقيا»: مصر تحتل المرتبة الأولى كوجهة استثمارية رائدة

أصدر بنك «راند ميرشانت» في جنوب أفريقيا (RMB) قائمته لأفضل 10 دول جاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى توجيه المستثمرين الذين يستهدفون الأصول الحقيقية في الاقتصاد، أو يتطلعون إلى توسيع الأعمال التجارية، التي تعتمد على البنية التحتية المادية.

وألقت صحيفة «بيزنس إنسايدر أفريقيا» الضوء على تقرير البنك الجنوب أفريقي، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى كوجهة استثمارية رائدة في قارة أفريقيا.

تأثير وباء كورونا على الأوضاع الاقتصادية

ووفقاً لدانيال كافيش، الخبير الاقتصادي في بنك (RMB Africa)، يقيم تقرير هذا العام مدى تأثير وباء كورونا من خلال أوضاع القارة قبل COVID-19، ثم الرسم صورة لنتائجها الفعلية والمحتملة خلال الجائحة وما بعدها.

وتاريخياً، تم تصنيف وجهات الاستثمار في أفريقيا بناءً على مبادئ النشاط الاقتصادي، وبيئة تشغيل الأعمال.

أهم 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا

وفيما يلي أهم 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا وفقاً للتقرير:

1- مصر: في حين تضرر الاقتصاد المصري بشدة من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل البلدان التي عادت إلى مسار النمو، بسبب الإجراءات السريعة التي أدخلتها، وحقيقة أنها كانت على أساس أقوى عند تفشي (COVID-19).

2- المغرب: يستمر الاقتصاد المغربي في الاستفادة من الاستقرار السياسي، وتم إنشاء صندوق خاص لمكافحة كوفيد -19 في عام 2020، يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

3- جنوب أفريقيا: تقدم الدولة الواقعة في أقصى جنوب القارة الأفريقية، قاعدة تصنيع وتجزئة قوية، ستستمر في دعم الاقتصادات الإقليمية في الجنوب الأفريقي بالسلع والخدمات.

4- رواندا: تواصل رواندا الاستفادة من الجهود التي تبذلها لتحسين بيئة العمل بها، علاوة على ذلك، وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول (NST)، يجب أن تدعم الاستثمارات المختلفة قطاعي البناء والطاقة، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً للتقرير، فقد جاءت بوتسوانا فى المركز الخامس، وغانا فى المركز السادس، ثم موريشيوس فى المركز السابع، وكوت ديفوار في المرتبة الثامنة، ثم كينيا في المركز التاسع، وحلت تنزانيا في المركز العاشر.