أسعار الذهب اليوم السبت 15-7-2023 في مصر.. انخفاض عيار 21

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 15 ـ 7- 2023 في مصر خلال نهاية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، بمقدار 5 جنيهات للمرة الثانية على التوالي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2180 جنيها دون مصنعية، كما انخفض سعر الأونصة الذهبية بنحو 178 جنيها لتسجل 77483 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في المحلات

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2491 جنيها خلال نهاية التعاملات اليومية، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2180 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1869 جنيها، وعيار 14 سجَّل نحو 1453 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 ـ 7 ـ 2023 انخفاضآ بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17440 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 77483 جنيها.