خبير اقتصادي: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أنّ مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.

وأضاف أنّ الاقتصاد المصري نجح في جذب الاستثمارات، كما نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أنّ التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبل.

تقرير أونكتاد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

وأوضح غراب أنّ الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أنّ التقرير يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية، ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

اقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز

وأشار غراب إلى أنّ مصر تتميز باقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار، إضافة لتميز مصر بوجود قناة السويس أهم مجرى ملاحي بالعالم، كما أن مصر بوابة أفريقيا ورائدة بالشرق الأوسط وتسعى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها بها لنفاذ منتجاتها للسوق الإفريقية والعربية، إضافة إلى توافر في مصر الأيدي العاملة، وتوفر المادة الخام بمصر ودول أفريقيا، ما يجعل مصر متميزة كوجهة استثمارية.

تابع الخبير الاقتصادي بأنّ الأونكتاد تابعة للأمم المتحدة وتقاريرها مهمة جدا عالميا توضع موضع الاهتمام من كل دول العالم، ومؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وتعتبر وجهة وخريطة للمستثمرين بكل دول العالم، موضحًا أن مصر من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم، خلال الفترات الماضية، سيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تم إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أنّ أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي.