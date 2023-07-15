محمود مسلم: روسيا توهمت بانتصار سريع على أوكرانيا.. ولم تتخيل دعم الناتو وأمريكا لها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت منذ أكثر من عام لكن حتى الآن لم يحسمها أحد الطرفين: «أعتقد أن عدد القتلي متساوي بين الطرفين، وروسيا تخيلت في الأول إنهم بيحاربوا أوكرانيا وحدها، وتوهموا بالانتصار السريع».

مسلم: بوتين لم يتخيل قط الدعم الكامل لأوكرانيا من أمريكا والناتو

وأضاف «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «TEN»، أن إطالة أمد الحرب تسبب في خسارة الرئيس فلاديمير بوتين لكثير من شعبيته وسط الشعب الروسي، مشيرا إلى أن بوتين لم يتخيل قط الدعم الكامل لأوكرانيا من الناتو وأمريكا على حد السواء.

سبب عدم انضمام أوكرانيا للناتو

وأوضح أن عدم انضمام أوكرانيا للناتو سببه عدم رغبة الدول الأوروبية أو أمريكا بالدفع بجيوشها خارج بلادها: «إرسال جيوش خارج الحدود سواء من أمريكا أو أوروبا بقت صعبة، وبترتبط بموافقات البرلمان وهيخشوا في مشاكل كبيرة، والسهل بالنسبة ليهم يبعتوا أسلحة وخبرات».