عالم بـ«الأوقاف» يوضح عبر «قناة الناس» أسباب الهجرة النبوية: تضييق ومؤامرات

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة كانت لها مقدمات، موضحاً ما تعرض له الرسول الكريم من تضييق شديد.

الجمال: تآمر لقتل النبي محمد بسبب الدعوة

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي محمد تعرض لـ مؤامرات لقتله ومع ذلك لم يتعرض له أحد بالأذى أو السوء ما يدل على صدق نبوته ويظهر ذلك في قوله تعالى، «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين».

الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة

وتابع عالم الأوقاف، أنَّ «سيدنا محمد عرض الرسالة وأمر الدعوة على قبائل العرب كما أمره الله - عز وجل - ولكن ردهم جاء «لو كنت على الحق لاتبعك أهلك وعشيرتك وأقرب الناس إليك» ليواسيه ربنا في قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين»، ويأمره الله عز وجل من خلال الوحي بالهجرة.