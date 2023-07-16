فرحة كبيرة بين أهالي أشمون بمشروعات حياة كريمة: حياتنا اتغيرت

أنهت مبادرة حياة كريمة في مركز أشمون بالمنوفية عددا كبيرا من المشروعات في مختلف القطاعات، ما أضفى حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي القرى التي انتهت فيها الأعمال التنفيذية، خاصة في مجال الصرف الصحي والغاز الطبيعي وإنشاء المدارس والمجمعات الزراعية والتنموية والخدمية، فضلا عن قطاع الطرق ومد شبكات المياه ومراكز الشباب وتطوير باقي القطاعات.

انتهاء مشروعات حياة كريمة في مركز أشمون

وأكد خالد النمر رئيس مدينة أشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حياة كريمة أنهت العمل في العديد من القطاعات الخدمية وإنشاء المدراس الحكومية، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وجّه بسرعة الانتهاء من باقي المشروعات والانتهاء من المرحلة الأولى وفق الخطة.

فرحة المواطنين بإنهاء مشروعات حياة كريمة بأشمون

وعبر الأهالي عن سعادتهم بانتهاء مشروعات حياة كريمة في مركز أشمون، وقال عبدالفتاح طارق أحد الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروعات تخدم المواطنين بشكل كبير في جميع قرى المركز، مشيرا إلى أن أهم المشروعات التي سعد بها المواطنون هي مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وقال سمير أبو النور، أحد أهالي أشمون إن المجمعات الخدمية ساعدت بشكل كبير في توجيه الخدمات العامة إلى الوحدات القروية وهو ما ساعد في تخفيف العبء علي المدينة، مؤكدا أن باقي بالخدمات وأهمها مراكز الشباب تساعد علي تشكيل وعي الشباب وتساعد في تنمية المجتمع.