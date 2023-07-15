«القومي للمراكز» بكفر الشيخ: توفير مناخ رياضي لأبناء قرى «حياة كريمة»

يستمر المشروع القومي للمراكز الرياضية في تقديم الخدمات الرياضية لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل بمشاركة النشء والشباب بمركز شباب شنو برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

توفير مناخ رياضي لأبناء قرى حياة كريمة في كفر الشيخ

صرح بذلك الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، بأن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التي تقدم خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز شباب شنو والمشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل «كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها» من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

فاعليات ورعاية رياضية للشباب

وأشار إلى أن فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب في كفر الشيخ، ومحمد سليمان، وأحمد لطفي، وأحمد الحايس، منسقي المشروع بالمديرية بالمحافظة، إذ يتم توفير العديد من الفعاليات ضمن المبادرة للشباب، من لعب كرة قدم، وكاراتيه، وسلة، وطائرة، وغيرها من الألعاب المختلفة.