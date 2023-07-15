عماد الدين حسين: دول جوار السودان الأكثر تضررا من الأزمة الحالية

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن دول جوار السودان، هي الأكثر تضررا بما يحدث حاليا في السودان، مشيرا إلى أن مثل تلك الدول دفعت ثمنا كبيرا للغاية، خاصة فيما يخص اللاجئين والتجارة والاقتصاد، والأمن القومي لكل دولة.

حسين: الأزمة السودانية الحالية ليست مثالية

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن الأزمة السودانية الحالية ليست مثالية، حيث إن الأسلحة التي يجري مد الدعم السريع بها، تدخل من بعض دول الجوار، وبالتالي فإن تحرك الدولة المصرية في هذا الملف جيد، «أهم شيء في البيان الختامي لقمة دول الجوار التي عقدت في القاهرة هو البحث عن آليات للتنفيذ على أرض الواقع».

إبادةنحو 300 ألف شخص في أم درمان

وأوضح أن هناك قتال شديد في منطقة أم درمان السودانية، وتحدثت محكمة جرائم الحرب عن وجود إبادة لما يقارب الـ300 ألف شخص في أم درمان، بخلاف عودة الحرب مرة أخرى بين القبائل العربية والأفريقية: «هناك تطورات سريعة سيدفع ثمنها السودان رقم واحد وكل دول الجوار، وفيه دول كثيرة في الإقليم لا يهمها أن تستمر السودان كما هو».