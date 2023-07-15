إيمان الحصري تعرض بثا لمباراة جمعت عددا من نجوم الكرة السابقين في مصر

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها «مساء dmc»، بثا حيا من مباراة بين النجمين محمد فضل وعماد متعب، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين إقامة مباراة الجيل الذهبي، التى جمعت مجموعة من نجوم الكرة السابقين في مصر، منها مباارة بين فضل ومتعب.

الحدث الترفيهي الأكبر فى العالم

ويضم الحدث فعاليات رياضية للكرة الشاطئية، وسباقا للسباحة وركوب الدراجات والجري وسباق سيارات، فضلا عن البطولة العالمية للجودو.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته أمس 13 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.