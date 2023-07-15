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مسؤول بـ«البنك الأهلي» يكشف عن تفاصيل رعاية مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:12 م | السبت 15 يوليو 2023
مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة

كشف إسلام سعيد، نائب مدير الرعاية والمؤتمرات بالبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل مشاركة البنك في رعاية مهرجان العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين الجديدة

وقال سعيد، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم السبت، إن مهرجان العلمين الجديدة يقام على أرض مصرية، ولذلك لا بد من الترويج له بشكل فعال.

وأضاف أن العلمين الجديدة، ليست مجرد مدينة نحتفل بمولدها، ولكن هي مدينة متكاملة وتعبر عن نشاط الدولة المصرية في الفترة الماضية، وتضم كل أشكال الحياة الصناعية والسكانية والثقافية، فهي عبارة عن مشروع متكامل في كل الفعاليات.

الفعاليات الرياضية والثقافية

وأشار إلى أن البنك يرعى كل الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، موضحًا أن البنك الأهلي من أوائل المؤسسات التي دعمت مهرجان العلمين للترويج للمدينة الجديدة.

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بقلم محمد أيمن سالم