طارق الشناوي لـ«الوطن»: مهرجان العلمين سيمتد للمحافظات.. ولا منافسة في الإبداع

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إنَّ فعاليات مهرجان العلمين تشهد تعددًا في الأفكار إضافة إلى تعدد الأماكن، إذ أن الفعاليات لن تقتصر على العلمين فقط إنما ستمتد لتشمل أكثر من محافظة في مصر، لافتًا إلى أن المهرجان لن يكون موسمي إنما سيكون نشاطًا ممتدًا طوال العام.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة العلمين مليون زائر خلال فترة مهرجان العلمين التي أنطلق أول أمس الخميس، ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

وأوضح «الشناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مهرجان العلمين يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، كون الترفيه جزء مهم جدًا من الحالة الذي سيفرضها هذا التوجه، فرغم كون الأنشطة تحت سقف الترفيه، إلا أنَّه يتضمن أيضًا جانب ثقافي ومسابقات رياضية «في ثقافة ومسابقات رياضة وكل حاجة».

وأكّد «الشناوي»، أن نجاح المهرجانات العربية هي نجاح لمصر كجزء من الوطن العربي، ولا ينبغي ان ينساق البعض وراء المقارنات، «أي نجاح لدولة عربية بتعمل نشاط ده نجاح لمصر.

وقال «الشناوي» إنَّ نجاح أي مهرجان عربي أو مصري هو نجاح للجميع، خاصة أن النجاح «مُعدي»، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن صورة المنافسات وبعض المصطلحات مثل الأفضل والأول وغيرها خاصة أن جميع المهرجانات تكمل بعضها البعض وليست في مواجهة للتنافس والسباق، مؤكّدًا أنَّ النجاح يخلق النجاح، وأن المنافسات غير موجودة بالإبداع.

وأشار إلى أهمية المهرجانات بالوطن العربي، خاصة أنَّه يتمتع بوجود عدد كبير من المواهب، لافتًا إلى أنَّ مصر عندما أعدت لمهرجان العلمين دعت إليه الفنانين العرب، وهو ما يؤكّد أن النجاح عربي وليس مصري، ولا عراقي ولا تونسي ولا لبناني، إنما الجميع يأتي تحت مظلة نجاح المهرجانات العربية.