مراسلة «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين فرصة لمن يريد الاستمتاع بجمال المكان

قالت الإعلامية حور محمد، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، إن شعار مهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين» مستوحى من المدينة الساحرة بكل تفاصيلها، ومن أهمية الحدث الكبير على مستوى العالم، وهو أكبر مهرجان على مستوى الشرق الأوسط.

حور محمد: المدينة صارت ملتقى عالميا لزوار مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «حور» خلال تقديمها تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، تحت شعار «العالم علمين»، أنَّ مدينة العلمين الجديدة نجحت في أن تكون الملتقى لأي زائر يريد أن يستمتع بهذا الحدث الضخم، وهو مهرجان العلمين الجديدة، بفعالياته الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية، قائلةً «على كل من يستطيع أن يأتي إلى مدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بهذا المهرجان الكبير وكافة الخدمات والطبيعة الساحرة والمناخ المعتدل.. أن يأتي».

جمال مدينة العلمين الجديدة وتنوع فعاليات المهرجان

وأشارت حور محمد، مراسلة «إكسترا نيوز»، إلى جمال مدينة العلمين الجديدة، وتنوع فعاليات المهرجان، والمناطق الترفيهية التي تميز بها المهرجان، «المهرجان مقام في مكان ترفيهي مفتوح، ويمكن لكافة أفراد العائلة التواجد به والاستمتاع، وهناك أماكن للاستجمام تناسب كبار السن وأخرى للبالغين وهكذا».