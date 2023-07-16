لو موظف حكومي.. اعرف عدد أيام الإجازات الاعتيادية لك في السنة

وضع المُشرع بنودا في مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، تحدد الضوابط والاشتراطات لنظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.5 مليون موظف تقريبا .

ضوابط وقواعد الإجازات السنوية

ومن بين ضوابط وقواعد نظم العمل التي تضمنها القانون، الإجازات السنوية «الاعتيادية» التي يجب أن يحصل عليها الموظف خلال العام الميلادي أثناء فترة خدمته في العمل الحكومي.

«الوطن» تستعرض ضوابط وعدد أيام وشروط الحصول على الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الاداري للدولة والدولاب الحكومي، على طريقة س وج للتيسير على الموظفين معرفة تفاصيل الإجازات كما يلي:

س: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟

ج: لا.

س: هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟

ج: نعم.

تبدأ من 15 يوما إلى 45 يوما لموظفي الحكومة

س: ما عدد أيام الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة خلال العام الميلادي؟

ج: 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، ثم 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ثم 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، ثم 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.

س: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟

ج: نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوم وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

س: ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟

ج: يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

س: ماذا يحدث أذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟

ج: يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي إقتضاء مقابل عنها.

س: هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟

ج: نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

س: ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟

ج: يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

س: ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟

ج: يُصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.