كيف يتعامل القانون مع إجازات الموظفين من ذوي الهمم؟.. قانوني يجيب

حدد قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين من كافة الفئات، ووضع لكل منهم ما يناسب ظروفه وطبيعة عمله، واهتم قانون الخدمة المدنية بوضع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونص على ما يخص أمور الإجازة الاعتيادية الخاصة بهم، وأوضح الخبير القانوني، محمد عبدالمجيد، كيف تعامل القانون مع ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الشأن.

حقوق ذوي الاحتياجات في قانون الخدمة المدنية

قال «عبدالمجيد» في تصريحات لـ«الوطن» إن المشرع المصري اهتم بكافة الفئات، والدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الجهات، لذلك تضمن قانون الخدمة المدنية حق الإجازة الاعتيادية لذوي الهمم من الموظفين، على أن تكون هذه الإجازة الاعتيادية للموظف من ذوي الهمم مدتها 45 يوماً، وذلك دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأوضح الخبير القانوني أن قانون الخدمة المدنية هو الذي يحدد حقوق وواجبات كل موظف تجاه المؤسسة التي يعمل بها أو العكس، كما أن القانون يحدد الإجازات الاعتيادية بشكل عام، وأعطى الحق للسلطة المختصة في أن تقرر زيادة مدة الإجازة بما لا يجاوز 15 يوماً، وذلك لمن يعمل من الموظفين في مناطق نائية، أو يعمل في فرع الوحدة خارج الجمهورية.

الإجازة الاعتيادية لذوي الهمم

لفت «عبدالمجيد» إلى أن القانون لا يسمح بتقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية لكافة الموظفين إلا لأسباب قومية تقر بها المصلحة العامة، لافتاً إلى أن للموظف الحق في تقديم طلب حصول على إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز أن ترحل الوحدة الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وذلك وفقاً لنص القانون.