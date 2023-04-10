13 يوما إجمالي إجازات الموظفين في أبريل 2023.. تعرف على التفاصيل

يشهد شهر أبريل الحالي 2023 العديد من الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص، يصل إجماليها إلى 13 يوما، تتنوع بين عطلات أسبوعية وأيام جمعة والسبت وإجازات رسمية بسبب مناسبات دينية ووطنية واجتماعية.

13 يوما إجازة للمدارس والجامعات

ويحصل الموظفون في جميع القطاعات وطلاب المدارس والجامعات، على العطلات الرسمية الأسبوعية طوال شهر أبريل 2023، وهي أيام الجمعة والسبت 1 و7 و8 و14 و15 و21 و22 و28 و29.

أما الإجازات الأخرى السنوية الرسمية التي يحصل عليها الموظفون وطلاب المدارس والجامعات بسبب مناسبات دينية وقومية واجتماعية، تبدأ من يوم الاثنين 17 أبريل 2023، بسبب احتفال المصريين بيوم شم النسيم، وتم تحديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأيام 21 و22 و23 و24 إجازة رسمية بأجر كامل للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة حلول عيد الفطر 2023، ميلاديا و1444 هجريا، إضافة إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل سيكون إجازة رسمية بأجر كامل بمناسبة احتفال المصريين بالعيد 41 لذكرى تحرير سيناء، ليصبح إجمالي عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون وطلاب المدارس والجامعات خلال شهر أبريل 2023 الحالي 13 يوما إن لم يصدر قرارات استثنتئاية من مجلس الوزراء باعتبار بمد إجازة عيد الفطر من 21 حتى 28 أبريل.

إجازات بأجر كامل وفقا لقوانين العمل

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في مصر، ومن بينها القانون الأساسيان، قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية، وقانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل والذي ينظم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإجازات شم النسيم وعيد الفطر وعيد تحرير سيناء هي إجازات بأجر كامل، ويجوز تشغيل العامل في هذه الأيام لحاجة العمل إلى وجود الموظف في مقر العمل، شرط حصوله على مثلي الأجر، من أصل راتبه الشهري الأساسي.