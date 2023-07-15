أسباب استقرار أسعار الذهب الفترة الماضية ومتى تشهد هبوطا؟.. خبير يوضح

يعتبر الذهب في السوق المصرية من الأصول الاستثمارية الرئيسية، التي يلجأ إليها المستثمرون لتنويع محافظهم وتقليل المخاطر المالية، فالذهب يُعتبر ملاذا آمنا للأموال في فترات الأزمات الاقتصادية والتضخم، كما أنه يتمتع بسيولة عالية وقابلية للتحويل إلى نقدية بسهولة.

وإضافة إلى ذلك، يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يتمتع بميزات استثمارية لا يمكن إنكارها، فهو يتمتع بالثبات والاستقرار في القيمة على المدى الطويل.

وقال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب مستقرة بشكل جيد في الوقت الحالي، كما أن هناك توازن بين العرض والطلب.

الذهب مستقر في الوقت الحالي

وأوضح منيب في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن استقرار السعر في الوقت الحالي جاء نتيجة حدوث توازن بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من الذهب.

انخفاض طفيف بأسعار الذهب

وأضاف أن الانخفاض البسيط الذي يحدث في سعر الذهب لا يعتبر هبوطا في الأسعار، ولكننا يمكن أن نطلق علية هبوط إذا انخفض السعر بنحو 100 جنيه على الأقل.

توقعات أسعار الذهب

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه لا يمكن التوقع بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بينما قد ينخفض السعر إذا انخفض سعر الصرف، كما أن سعر الذهب حاليا أوشك علي الاقتراب من السعر العالمي.