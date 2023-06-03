توقعات بوصول أسعار الذهب العالمية إلى 3 آلاف دولار للأوقية

في الوقت الذي يشهد فيه سوق الذهب انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خاصة الثلاثاء الماضي، والذي سجل أدنى مستوى له منذ شهرين، وتأتي توقعات عديدة من عدد من البنوك الأجنبية الكبرى باتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة للارتفاع لأعلى مستوى الـ2000 دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إنَّ التصحيح الذي شهده الذهب لمدة 3 أسابيع وانخفاض أسعاره قد انتهى والسوق في طريقه للعودة إلى الارتفاع إلى ما يزيد على 2000 دولار للأوقية، وذلك بالرغم من ضعف أسعار السلع الأساسية التي تشير إلى تزايد مخاوف الركود، وفق موقه «إنفيستينج».

ولفت إلى أنَّ توقعات ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر بلومبرج للسلع بنسبة 13% هذا العام، بقيادة الفضة والنحاس والنفط، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6.8% تقريبًا هذا العام، حيث يتم تداول الذهب اليوم عند مستوى 1995 دولارًا للأوقية.

توقعات بالارتفاع لأكثر من 2000 دولار للأوقية

وفي أبريل الماضي، كان يتم تداول الذهب عند الـ 2000 دولار، ولكن التوقعات تشير إلى أنه قد يصل سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية، مرجعًا هذا الارتفاع إلى طلبات البنوك المركزية على الذهب لا زالت قوية كما هي، وأن التضخم لا يزال مرتفعا وبعيدا عن المستويات المنخفضة المطلوبة، وهو ما يصب في صالح ارتفاع الذهب.

وعلى الرغم من أن ضعف أسعار السلع الأساسية يمكن أن يخفف من ضغوط التضخم على المدى القريب، إلا أن الطلب المتجدد على الملاذ الآمن لا يزال يحرك أسعار الذهب للأعلى.

وأشار إلى أنه لن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى أجل غير مسمى، وبالتالي، يمكن أن تعود أسعار الذهب بسهولة إلى 2000 دولار للأوقية، وقد تندفع إلى الصعود أكثر.