توقعات بتراجع أسعار الذهب عالميا قبل نهاية يونيو.. كم ستصل الأوقية؟

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس نحو 2000 دولار للأوقية، ماحيا بذلك خسائر الجلسة السابقة وسط تراجع الدولار، حيث دفعت مخاوف الركود وتجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

دلائل الركود الأمريكي

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أنّ الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة، تراجعت أكثر مما كان متوقعا في مارس، ما أضاف إلى دلائل على أنّ أكبر اقتصاد في العالم قد يسقط في حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام.

مخاوف من أزمة مصرفية

ذكرت بلومبرج أيضًا أنّ بنك First Republic Bank الأمريكي، يدرس سحب ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأصول كجزء من خطة الإنقاذ، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التأثير الأوسع للأزمة المصرفية.

رفع سعر الفائدة في مايو

ويُتوقع على نطاق واسع، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو حيث تشير علامات التضخم المستمر إلى أنّ دورة التضييق لم تنته بعد.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

تاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1844.68 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1779.15 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.