إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول استقبال مستشفى كفر الشيخ العام 7 مصابين في حوادث متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

بالفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة 7 مواطنين، منهم 3 حالات تسمم لتناول أدوية غير معلومة، وحالتين باشتباه كسور للسقوط من علو، وحالتين بجروح وكدمات نتيجة حادثي انقلاب سيارة ودراجة نارية.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.