أبرز المعلومات عن مشروع الإسكان في كفر الحمام بالشرقية.. على مساحة 83 فدانا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن مشروع الإسكان المتوسط الجاري تنفيذه في قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق، بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإنشاءات فيه 90%، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بشكل منتظم وسريع للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

طفرة في مشروعات الإسكان غير مسبوقة بالشرقية

وأضاف محافظ الشرقية في تصريحات لـ«الوطن» أن المحافظة تشهد طفرة هائلة في قطاع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي المتوسط في كفر الحمام أحد المشروعات المهمة التي تنفذها الدولة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات لحل مشكلة الإسكان وتوفير بدائل لسكان العشوائيات، وبأسعار تتناسب مع المواطن البسيط، لافتا إلى أنه جار تنفيذ 81 مشروعا بتكلفة 316 مليون جنيه.

أبرز المعلومات عن مشروع الإسكان في قرية كفر الحمام

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع الإسكان الاجتماعي بكفر الحمام والذي قارب على الانتهاء من تنفيذه وطرح الوحدات للمواطنين للحجز والاستلام.

- مشروع الإسكان الاجتماعي المتوسط بكفر الحمام مقام على مساحة 83 فدانًا.

- يشمل المشروع إنشاء 75 عمارة إسكان اجتماعي أرضي + 9 أدوار متكررة.

ويشمل الدور الواحد 8 وحدات بإجمالي 6 آلاف وحدة سكنية ومزوده بطرق وجراجات بعرض 8 متر وبطول 18 كيلومترا.

- تتراوح المسافة البينية بين العمارات من 8 أمتار إلى 14 مترًا.

- يضم المشروع مجمع خدمات بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية لـ30 ألف نسمة من قاطني الوحدات السكنية الجديدة.

- يشمل المشروع إقامة مدارس ومخابز ومساجد وكنائس وحضانات ومحال تجارية ومحطة رفع صرف صحي وموزع كهرباء.