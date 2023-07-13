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5 مخالفات تستوجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المالك

كتب:

محمد سامي الكميلي
04:10 م | الخميس 13 يوليو 2023
شقق الإسكان - صورة أرشيفية

شقق الإسكان - صورة أرشيفية

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 5 حالات تستوجب سحب شقق الإسكان من المتعاقدين.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي، بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

1. يلغى حجز شقق الإسكان الاجتماعي إذا لم يتم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح خلالها بالسداد.

2. يلغى حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حال عدم الذهاب للتعاقد أو استلام الوحدة خلال الوقت المحدد.

3. يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي إذا تم تأجيرها أو التنازل عنها دون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 4. يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي إذا ثبت تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

5. يعتبر حجز شقق الإسكان الاجتماعي مُلغى إذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة لغير غرض سكني.

6. يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في بعض الحالات وفقًا لطلب مالك الوحدة.

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بقلم محمد سامي الكميلي