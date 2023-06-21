حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين.. احذر 5 أخطاء

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي، متنوعة ومتعددة، فبعض المتعاقدين مع وزارة الإسكان يتعرضون لصدور قرارات من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بسحب شققهم وإلغاء التعاقدات معهم، نتيجة وقوعهم في 5 أخطاء.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وتمثلت أبرز حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاصلين عليها، في ما يلي:

1- يتم سحب الشقة من الحاصل عليها حال التنازل، أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- يتم إلغاء تخصيص الوحدة في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

3- يتم سحب شقة الإسكان، في حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة في الفترات المحددة لذلك.

4- يتسبب عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام، في سحب الوحدة السكنية من الحاصل عليها.

5 - يتم سحب الوحدة عند اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي قريبا

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإعلان عن طرح جديد لوحدات سكنية لمختلف الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأصحاب الدخل العالي، بمدد تقسيط طويلة، ومقدم مالي قليل لدعم المواطنين.

وفي سياق، آخر حددت وزارة الإسكان طرقا مختلفة ومتنوعة للاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال استخدام الرقم القومي بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضا يمكن الاستعلام عن حالة طلب الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان من خلال إرسال رسالة على الهاتف المحمول بها الرقم القومي، وذلك على أرقام 1188، أو 5777، أو 5999 التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاستعلام عن الوحدة، كما يمكن الاستعلام عن وحدات الإسكان عمن خلال إرسال رسالة على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».