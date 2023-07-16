توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. «ينخفض في هذه الحالة»

قال المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنه من الصعب توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لأن أسعار الصرف مستقرة بشكل جيد خلال الفترة الحالية، كما أن السعر قد ينخفض إذا انخفض سعر الصرف.

توقعات أسعار الذهب

وأضاف منيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن كميات الذهب التي تدخل مصر عن طريق القادمين من الخارج، خاصةً مع رجوع الحجاج إلى مصر لم تعد مؤثرة بشكل كبير علي الأسعار لأن هناك توازنا في الوقت الحالي بين العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بمقدار 10 جنيهات خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل الأسعار في الوقت الحالي 2180 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2491 جنيه، كما سجل الجنيه الذهب نحو 17440 جنيه.

وتتسم الاستثمارات في الذهب بالعديد من المزايا، كونها توفر حماية للأموال من التضخم والتقلبات الاقتصادية، كما يتمتع الذهب بقدرة على الحفاظ على قيمته على المدى الطويل، ويمكن تحويله بسهولة إلى نقدية بمجرد الحاجة إلى ذلك.

كما أن الاستثمار في هذا المعدن ينطوي على بعض المخاطر، فيجب على المستثمر أن يكون علي دراية بالتقلبات السوقية والعوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيمة الذهب. ومع ذلك، فإن الذهب لا يزال يعتبر واحدًا من الأصول الأكثر شعبية والأكثر استقرارًا في السوق المصري، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا لتنويع محفظة الاستثمار.