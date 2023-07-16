عميد «طب أسيوط» يكشف حقيقة رسوب 60% من طلبة الفرقة الأولى: متغيبون

أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، صحة ما تم تداوله بشأن رسوب 60% من طلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، حيث رسب 720 طالبا، بينهم 339 من الطلبة الوافدين.

رسوب 60% من طلبة الفرقة الأولى بطب أسيوط

وقال عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، في تصريحات صحفية، إنه لأول مرة ترتفع نسبة الرسوب بكلية الطب، حيث إن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى 1207 طلاب، رسب منهم 720 طالبا بسبب نسبة الغياب، بينهم 350 طالبا من دولة السودان، رسب منهم 339 طالبا، وباقي الراسبين مصريين من طلاب دفعة الثانوية العامة للعام الماضي، والتي أثير حولها الكثير من اللغط بسبب المجاميع التي حصلوا عليها.

نتائج الفرق الأخرى طبيعية

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، أن الطلاب الراسبين لهم الحق دخول امتحان الدور الثاني أو الصعود للفرقة الثانية بمادتين، موضحا أن نتائج الفرق الأخرى بالكلية طبيعية مثل كل عام.