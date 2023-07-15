ارتفاع معدلات توريد القمح في أسيوط إلى 138 ألف طن

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، معدلات ونسب توريد القمح المحلي والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التوريد إلى 138 ألفًا و263 طنًا منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع.

حصاد محصول القمح

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، اليوم السبت، إلى زيادة الإقبال على توريد القمح في الشون والصوامع، خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألفًا و400 فدان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم.

تزايد أعمال التوريد

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة في تزايد حيث تم توريد 51 ألفًا و890 طنًا بشون البنك الزراعي المصري و21 ألفًا و924 طنًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 42 ألفًا و234 طنًا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طنًا و830 كيلوجراما لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950 طنًا و447 كيلوجرام إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار)، بالإضافة إلى 2075 طن كميات منقولة من المحافظة بناء على تعليمات وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 138ألفًا و263 طنًا.