122 مليون دولار إيرادات فيلم «Mission Impossible 7» بدور العرض في 3 أيام

تصدر فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، محققا 16.5 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم إلى 40.3 مليون دولار، أما في السوق الخارجية فحقق 82.1 مليون دولار، وتبلغ الإيرادات الكلية للفيلم 122.4 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات فيلم «Mission Impossible 7»

وحقق فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» في أول أيامه بالسينمات إيرادات بلغت 15.5 مليون دولار، أما في اليوم الثاني تراجعت لـ 8.2 مليون دولار، بينما اراتفعت في اليوم الثالث لـ 16.5 مليون دولار.

معلومات عن فيلم «Mission Impossible»

وفيلم «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»، هو الجزء السابع من سلسلة «Mission Impossible»، من تأليف وإخراج كريستوفر ماكويري، وبطولة النجم الأمريكي توم كروز بجانب كلا من كلا من سيمون بيج، وفينج رامس، وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، وهنري تشيرني، وفانيسا كيربي، وفريدريك شميدت.