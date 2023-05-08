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من داخل «طائرة».. توم كروز يشكر جمهوره على جائزة «MTV» لأفضل ممثل

كتب:

نورهان نصرالله
08:59 ص | الإثنين 08 مايو 2023
النجم الأمريكي توم كروز

النجم الأمريكي توم كروز

يواصل النجم الأمريكي توم كروز إبهار الجمهور بشكل متواصل، إذ ألقى كلمته في حفل توزيع جوائز «MTV» بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Top Gun: Maverick»، داخل طائرة نفاثة تحلق في السماء يرتدي نظارة شمسية ويتحدث في سماعة رأس، وكان يحمل الجائزة داخل الطائرة.

وظهر توم كروز، في مقطع فيديو خلال الحفل وهو يشكر جمهوره على الجائزة، قائلا في كلمته: «شكرًا جزيلًا لكم على هذه الجائزة، أنا أصنع هذه الأفلام من أجلكم، أنا أحبكم، أحب الترفيه عنكم لمعرفتي بمدى استمتاعكم به، ومدى تقديرك لهـ ليس هناك شعور أفضل بالنسبة لي»، وذلك وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

توم كروز يشكر جمهوره: شكرا على السماح لي بالترفيه عنكم

ودعا الممثل البالغ من العمر 60 عاما، الجمهور لمشاهدة فيلمه الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 12 يوليو المقبل، والذي وصفه بـ«مغامرة جامحة»، قائلًا: «لديكم صيف رائع، شكرًا لكم مرة أخرى للسماح لي بالترفيه عنكم إنه امتياز.. أراكم في السينما».

وكانت تضم قائمة المرشحين لجائزة MTV أفضل ممثل التي حصل عليها توم كروز، كلا من أوستن بتلر عن «Elvis» وفلورنس بو «Don't Worry Darling»، وكيكي بالمر «Nope»، بالإضافة إلى مايكل بي جوردان عن «Creed III».

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