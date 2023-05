من داخل «طائرة».. توم كروز يشكر جمهوره على جائزة «MTV» لأفضل ممثل

يواصل النجم الأمريكي توم كروز إبهار الجمهور بشكل متواصل، إذ ألقى كلمته في حفل توزيع جوائز «MTV» بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Top Gun: Maverick»، داخل طائرة نفاثة تحلق في السماء يرتدي نظارة شمسية ويتحدث في سماعة رأس، وكان يحمل الجائزة داخل الطائرة.

وظهر توم كروز، في مقطع فيديو خلال الحفل وهو يشكر جمهوره على الجائزة، قائلا في كلمته: «شكرًا جزيلًا لكم على هذه الجائزة، أنا أصنع هذه الأفلام من أجلكم، أنا أحبكم، أحب الترفيه عنكم لمعرفتي بمدى استمتاعكم به، ومدى تقديرك لهـ ليس هناك شعور أفضل بالنسبة لي»، وذلك وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

