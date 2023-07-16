السعودية: وصول 431 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنّ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حتى اليوم، 431 ألفا و8 حجاج من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، والتي أوردتها وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد، أنّ إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 209 آلاف و65 حاجا.

وأشارت الإحصائية إلى أنّ إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 264 ألفا و525 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين أمس 176 ألفا و51 حاجا، غادر منهم 148 ألف حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة، بينما غادر 2707 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 41 رحلة، في حين غادر 87 حاجا من مركز حجاج البر عبر رحلتين.

إجمالي الحجاج المغادرين

وذكرت أنّ الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 166 ألفا و439 حاجا من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55%، واستفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2072 حاجا.

من جانبها، استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الزوار، للترحيب بهم في ساحات المسجد النبوي ضمن جهودها في حسن الوفادة لضيوف الرحمن.

وتعمل الإدارة العامة للخدمات المساندة على توعية الزوار بتعزيز السلوكيات الإيجابية في المسجد النبوي، بما يعكس الصورة المشرقة للخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وليكون الزائر قدوة حسنة يؤدي رسالة سامية اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.