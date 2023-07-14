«التعليم» تعلن موعد بداية العام الدراسي 1445 في مدارس السعودية

كشفت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن موعد بداية العام الدراسي 1445 في المملكة، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد، على أن ينقسم التقويم الزمني للعام الدراسي لـ3 فصول دراسية، و3 مقسمة إلى 38 أسبوعًا دراسيًا، وذلك بواقع 180 يومًا دراسيًا، ويحصل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لنحو 60 يومًا من الإجازات أثناء العام الدراسي، إضافة إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

وفيما يلي تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، موعد بداية العام الدراسي 1445 في المراحل التعليمية المختلفة في السعودية، في السطور التالية:

موعد بداية العام الدراسي 1445 في السعودية

وفي بيان رسمي صدر عن وزارة التعليم بالمملكة، فإنّ بداية العام الدراسي 1445 في مدارس السعودية، تكون يوم 4 صفر 1445، والتي توافق 20 أغسطس 2023.

التقويم للعام الدراسي 1445 في المدارس السعودية

ووفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فإنّ التقويم الدراسي للمراحل التعليمية المختلفة في السعودية كالآتي:

بداية العام الدراسي 1445 يكون في 4/2/1445

ويكون نهاية الفصل الدراسي الأول 2/5/1445

ويبدأ الفصل الثاني 12/5/1445

وينتهي الفصل الثاني 12/8/1445

ويكون الفصل الثالث يبدأ يوم 22/8/1445

ويحصل الطالب على إجازة عيد الفطر بداية من يوم الأربعاء 24/9/1445

وتعود الدراسة لمرة ثانية 6/10/1445.

على أن ينتهي الفصل الثالث 29/11/1445.

يشار إلى أنّ الوزارة نفت في وقت سابق إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1445 في السعودية في المدارس، موضحة أن العام الدراسي يستمر على ما هو عليه.