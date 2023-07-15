مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة 1444، وبدء العام الهجري الجديد وشهر محرم، يتساءل الكثيرون في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 في السعودية.

وفي التفاصيل بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 في السعودية، تجري السلطات في السعودية تحري هلال شهر محرم فى التاسع والعشرون من شهر ذى الحجة الجارى والموافق الثلاثاء القادم الثامن عشر من يوليو الجارى

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 في السعودية

وفي حالة رؤية هلال شهر محرم، تعلن السلطات السعودية أن الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يوليو الجاري؛ نهاية شهر ذي الحجة، والأربعاء التاسع عشر من يوليو سيكون الأول من شهر محرم وبدء العام الهجري الجديد 1445.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر محرم وبدء العام الهجري الجديد 1445، يوم الأربعاء المقبل، وفي حالة موافقة الرؤية الشرعية للهلال للحسابات الفلكية سيتم الإعلان عن أن الأربعاء الموافق التاسع عشر من يوليو الجاري هو غرة شهر محرم.

السعودية لم تعلن موعد الإجازة حتى الآن

وعن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 في السعودية، لم تعلن السلطات السعودية حتى اليوم، أن الأول من محرم سيكون إجازة رسمية للعاملين في المملكة العربية السعودية.

وفي حالة منح المملكة العربية السعودية الأول من شهر محرم إجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية، يتم الإعلان عن ذلك فور استطلاع هلال شهر محرم 1445.